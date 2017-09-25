Иван Белозерцев предложил создать турмаршрут по объектам, связанным с династией Казеевых
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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать туристические маршруты по объектам, связанным с деятельностью промышленников Николая и Веры Казеевых.
Фото: Pnzreg.ru
«Исторические объекты, связанные с промышленниками Казеевыми, могут быть интересны туристам, посещающим эти места. Я дам поручение, чтобы представители туристического кластера разработали отдельный маршрут, обеспечили информационное сопровождение экскурсий», — сказал он после возложения цветов к надгробию промышленников в селе Большая Лука в понедельник, 25 сентября.
Глава региона подчеркнул, что память о Николае и Вере Казеевых является частью истории Пензенской области.
«Деятельность фабрикантов Казеевых — это достойный пример социально ответственного предпринимательства. Он вдохновляет представителей сегодняшнего бизнеса, которые также вкладывают собственные средства в реализацию благотворительных проектов», — пояснил Иван Белозерцев.
Также губернатор возложил цветы памятнику воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Иван Белозерцев отметил важность сохранения благодарной памяти о выдающихся людях, которые приносили пользу своему Отечеству в разные исторические эпохи и вызывают гордость у сегодняшних поколений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Династия Казеевых была известна в конце XIX–начале XX века. Значительный вклад представители этой фамилии внесли в развитие отечественного суконного производства.
Основатель династии Степан Антонович Казеев — купец 1-й гильдии, уроженец города Спасска Тамбовской губернии. Он владел тремя суконными фабриками: в Большой Луке Керенского уезда, в Золотаревке и Новой Богословке Городищенского уезда.
Его сыновья, унаследовав дело, создали торговый дом. Готовая продукция поставлялась не только военному ведомству, но и отправлялась на Нижегородскую, Урюпинскую, Покровскую и Крещенскую ярмарки.
Известность Казеевы получили и своей благотворительной деятельностью — они открывали церковно-приходские школы, строили храмы, лечебницы для рабочих, много средств направляли на поддержку народного образования.