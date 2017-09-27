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Дмитрий Февралев из Пензы стал лауреатом конкурса «Мистер студенчество России»

11:01 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета Дмитрий Февралев удостоен титула «Вице-мистер студенчество России» по итогам конкурса, завершившегося в Челябинске.

Дмитрий Февралев из Пензы стал лауреатом конкурса «Мистер студенчество России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Юлия Самылкина из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства стала «Мисс творчество».

Победа в конкурсе «Мисс студенчество России» досталась Анастасии Кобцевой, а звание «Мистер студенчество России» получил Павел Бабич. Оба они являются представителями Ставропольского края.

Вице-мисс стали Зухра Мухарямова и Светлана Сабат. Среди юношей в шаге от победы остановились Дмитрий Февралев и Роман Хоменко.

Титула второй вице-мисс удостоена Валерия Кетова, а мистера — Эльвин Марданов.

Первой вице-мисс стала Екатерина Гавриличева, вице-мистером — Михаил Томшин, сообщается в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
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