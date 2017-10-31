Пензенцы 26 ноября напишут географический диктант Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область в третий раз присоединится к написанию международного географического диктанта в воскресенье, 26 ноября.

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В акции смогут принять участие все желающие, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

В Пензенской области будет работать шесть площадок — в Пензенском государственном университете, в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, в финансово-экономическом лицее №29, в лицее современных технологий управления №2, в отделе образования Тамалинского района и школе села Соседка Башмаковского района.

Диктант будет состоять из 30 заданий разной степени сложности, которые предполагают проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения объектов на карте и умения применять знания на практике.

Выполнить все задания участники акции должны за 45 минут.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта 1 декабря.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. Инициатором его проведения выступил председатель попечительского совета Русского географического общества, президент России Владимир Путин.

В 2016 году диктант был составлен в трех вариантах — для регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Каждый из них включал в себя 30 заданий, которые были условно разделены на три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов; второй — о расположении географических объектов на карте; третий предлагал узнать объект по отрывкам из художественных произведений.

Максимальная оценка, которую можно получить за диктант — 100 баллов.

Один из главных принципов проведения акции — анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать свое имя, надо было лишь написать возраст, род занятий, отношение к географии и некоторые другие сведения.