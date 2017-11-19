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Виктор Кувайцев обратился к пензенцам, причастным к ракетным войскам и артиллерии

10:27 | 19.11.2017 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился с поздравлением к жителям города в связи с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается в воскресенье, 19 ноября.

Виктор Кувайцев обратился к пензенцам, причастным к ракетным войскам и артиллерии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Именно в этот день в 1942 году с мощной артиллерийской подготовки Красной армии началось контрнаступление во время Сталинградской битвы, которое окончательно переломило ход войны. История нашей страны хранит героические примеры исключительного мужества и несгибаемой стойкости ракетчиков и артиллеристов, продемонстрировавших врагу мощь русского оружия», — отметил он.

Мэр пояснил, что, продолжая славные традиции старших поколений, ракетно-артиллерийские войска по сей день надежно стоят на защите национальных интересов и постоянно совершенствуют профессиональную подготовку, показывая высокую слаженность и боевую выучку.

«Город Пенза готовит лучших специалистов ракетно-артиллерийского вооружения нашей страны. Выпускников Пензенского артиллерийского инженерного института отличают высокая сознательность, четкая дисциплина, верность воинскому долгу», — уточнил Виктор Кувайцев.

Обращаясь к курсантам, он выразил уверенность в том, что они будут служить Отечеству так же самоотверженно, как их предшественники.

«От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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