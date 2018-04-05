Проверяющие застали несовершеннолетнюю в пензенской кальянной «Absolem» Общество

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Члены межведомственного рейда в ходе проведения проверки застали несовершеннолетнюю девушку без сопровождения старших в кальянной «Absolem» на улице Володарского, 83, в Пензе.

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Также проверяющие не обнаружили в заведении сведения о предпринимателе, осуществляющем деятельность по данному адресу, и сопроводительные документы на кальянные смеси. В помещении также не оказалось пожарной сигнализации и огнетушителя.

Члены рейда также зашли в «Таверну Николаевскую» на улице Калинина, 108. Там бармен не представил им документы индивидуального предпринимателя, подтверждающие деятельность по этому адресу. Кроме этого, отсутствовали медицинская книжка сотрудника, сопроводительные документы на товар и ценники.

По всем выявленным фактам собран материал для составления протоколов об административных правонарушениях, по итогам рейда будет направлено письмо в управление Роспотребнадзора по Пензенской области для рассмотрения и принятия мер, сообщает пресс-служба мэрии.