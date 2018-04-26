В Пензе почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС Общество

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Митинг в память об участниках ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и людей, потерявших результате нее жизнь или здоровье, прошел в Пензе под дождем у памятника жертвам радиационных катастроф в четверг, 26 апреля.

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В числе первых цветы к монументу возложили воспитанники детсадов, которые также принесли с собой бумажные фигурки белых голубей. После этого из-за непогоды они ушли.

Обращаясь к участникам мероприятия, начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов напомнил, что в устранении последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более 2 тыс. жителей региона, из которых на сегодняшний день остались в живых около 900 человек.

Как отметил вице-мэр Пензы Андрей Шевченко, события на атомной электростанции все больше уходят в прошлое, но их последствия не дают забыть о них и сегодня.

«Хочу пожелать всем, кого коснулась эта трагедия, мирного неба, крепкого здоровья и человеческого счастья. Пусть никогда вас и ваших близких не коснутся беды и разрушения. Спасибо вам большое», — сказал он.

В свою очередь начальник центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Пензенской области подполковник внутренней службы Виталий Кузенькин обратил внимание на то, что первым к ликвидации аварии приступили пожарные и военнослужащие, не осознававшие в тот момент всей опасности.

«Вечная память тем людям, которых среди нас нет. Честь и хвала тем, кто в наших рядах», — добавил он.

После этого председатель правления пензенской региональной организации «Союз-Чернобыль» Анатолий Алексютин уточнил, что дело ликвидаторов не прошло даром и позволило нормально жить будущим поколениям.

По его словам, его удивляют фразы о том, что на станции в тот период были «даже гражданские», поскольку именно к этой категории относилась большая часть ликвидаторов.

«Украина сейчас находится для нас за высоким «железным забором», но для нас по-прежнему она остается родной», — подчеркнул он.

Анатолий Алексютин добавил, что ликвидаторы продолжают демонстрировать высочайшую человеческую ответственность — так, в 2011 году после взрыва на атомной электростанции «Фукусима-1» один из участников чернобыльских событий позвонил ему с предложением помощи японцам.

В завершение митинга память погибших почтили минутой молчания, после чего в исполнении оркестра прозвучал гимн России и были даны оружейные залы.

Затем в небо были выпущены белые шары, и собравшиеся возложили к монументу цветы и венки.