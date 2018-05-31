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Меню в пензенских кафе рекомендовано перевести на иностранные языки

08:51 | 31.05.2018 | Общество

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала руководству предприятий общественного питания обеспечить перевод меню на иностранные языки в связи с предстоящим приездом болельщиков чемпионата мира по футболу.

Меню в пензенских кафе рекомендовано перевести на иностранные языки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Им предложено ориентироваться на специализированный разговорник на шести языках, который разработала АНО «Дирекция города-организатора Саранска».

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Переведенные меню и прейскуранты с иллюстрациями блюд и напитков рекомендовано разместить не только в предприятиях общественного питания — ресторанах, кафе и барах, но и в гостиницах, отелях и хостелах.

В связи с ожидаемым преобладанием среди болельщиков испанцев этот язык следует предусмотреть в приоритетном порядке.

Кроме того, в предполагаемом меню желательно учесть особенности мусульманской кухни — халяльную пищу и приготовление блюд без использования свинины.

Саранск является ближайшим к Пензе городом, в котором будут проходить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Первая игра на стадионе «Мордовия Арена» состоится 16 июня между сборными Перу и Дании. 19 июня встретятся команды Колумбии и Японии. Почти неделю спустя, 25 июня, на поле выйдут футболисты из Ирана и Португалии. Заключительным станет матч между Панамой и Тунисом, который состоится 28 июня.

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