Волонтеры будут встречать иностранных болельщиков в аэропорту Пензы и на вокзале Спорт

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Волонтеры будут встречать иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу на станции Пенза-I и в аэропорту. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Юрий Денисов.

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«275 пензенских волонтеров официально зарегистрированы на сайте FIFA. Все они прошли подготовку в школе волонтеров. 50 человек из них отобраны волонтерами в Саранск. 100 человек прошли подготовку по иностранным языкам», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 28 мая.

Юрий Денисов отметил, что уже состоялась встреча руководителей волонтерских центров вузов и представителей объектов инфраструктуры для распределения добровольцев.

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«У нас «прикрыты» сейчас и аэропорт, и вокзал Пензы. На вокзале Пензы [...] будут находиться переводчики и 15 человек будут встречать поезда на площадке», — сказал зампред облправительства.

Он добавил, что добровольцев, которые будут помогать приезжим, можно узнать по белым майкам с надписью «Сурские ласточки».

Юрий Денисов сообщил также, что планируется ориентироваться на приходящие поезда, однако до сих пор непонятно, на каких из них поедут болельщики, поскольку железнодорожники не предоставляют информацию о том, сколько, откуда и на каких поездах в Пензу прибудут иностранцы.

«По аэропорту все ясно и понятно. У нас сейчас ясность есть по японцам, которые прилетают [за] три дня перед встречей Колумбии и Японии, 19 числа она будет происходить. Там прилетают чартеры, садятся в аэропорту, тут же подъезжают автобусы [...] — у нас пять в один день, пять во второй и четыре в день игры — и отвозят их в Саранск», — пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области.