Роспотребнадзор разъяснил права пензенских пассажиров «Саратовских авиалиний» Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Пассажиры, купившие билеты на рейсы авиакомпании «Саратовские авиалинии», у которой с 30 мая аннулирован сертификат эксплуатанта, имеют право на возврат провозной платы, а также на возмещение причиненных убытков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«В целях досудебного взыскания штрафа, предусмотренного ст. 120 Воздушного кодекса РФ [«Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза »], перевозчику пассажиром в аэропорту пункта отправления или пункта назначения [...] предъявляется претензия», — поясняется в тексте.

При этом в нем уточняется, что претензия может быть направлена в течение полугода.

«Претензии и заявления на возмещение денежных средств за оформленные авиабилеты с отмененных рейсов предъявляется почтовым отправлением либо нарочно по месту нахождения перевозчика. Если исполнитель отказывается удовлетворить соответствующие требования потребителя в добровольном порядке, спор в соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса РФ и ст. 17 закона «О защите прав потребителей» будет разрешаться в судебном порядке», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что иски к перевозчику предъявляются в суд по месту нахождения авиакомпании.

«В случае отказа в добровольном удовлетворении обоснованных требований граждан со стороны перевозчика, управлением будут подготовлены и направлены исковые заявления в судебные органы в защиту прав потребителей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», деятельность авиакомпании «Саратовские авиалинии» оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после трагедии в Подмосковье, где 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 погиб 71 человек.

С 30 мая у перевозчика аннулирован сертификат эксплуатанта.

В Росавиации создан оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации, связанной с прекращением операционной деятельности организации.

Проводится работа с авиакомпаниями по передаче пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» для перевозки в пункты постоянного пребывания или назначения.