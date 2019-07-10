Экс-мэра Пензы Александра Калашникова поздравили с 70-летием Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Чествование почетного гражданина Пензы Александра Калашникова, который в 1992–2004 годах занимал пост мэра, а в 2004–2012 был начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга», состоялось в городской администрации.

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По случаю 70-летия, которое юбиляр отмечал 8 июля, ему в торжественной обстановке вручен поздравительный адрес от имени мэра Пензы Виктора Кувайцева и главы города Николая Тактарова.

«Вы по праву занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его почетного гражданина», — говорится в тексте.

В нем также отмечается вклад Александра Калашникова в становление и развитие города.

«Ваша жизнь и самоотверженная любовь к Пензе — достойный пример для всех нас», — добавляется в поздравительном адресе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по случаю прошедшего дня рождения Александру Калашникову вручен памятный сувенир.