На улице Фурманова в Пензе запретят остановку Общество

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Знаки, запрещающие остановку, с табличками дополнительной информации будут установлены на улице Фурманова в Пензе в сентябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

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В мэрии пояснили, что припаркованные на данном участке на полосе движения автомобили создают препятствия для проезда транспорта и предпосылки к ДТП, уменьшают пропускную способность улиц.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», — добавили в пресс-службе.

В городской администрации отметили, что, несмотря на неоднократные обращения, собственники не реагируют на просьбы убрать с улицы машины.