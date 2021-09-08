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В Пензе пройдет международная конференция, посвященная наследию Ключевского

10:38 | 08.09.2021 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. VII международная научная конференция «Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и литературе» пройдет в Пензе 23 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе пройдет международная конференция, посвященная наследию Ключевского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главной целью седьмой конференции является осмысление и популяризация научного наследия В.О. Ключевского, привлечение внимания к актуальным проблемам науки, культуры, литературы, духовно-нравственного возрождения общества, осмысление путей развития России», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что мероприятие состоится в смешанном формате: пленарное заседание будет организовано на базе Пензенского государственного университета, после чего начнут работу онлайн-секции, при этом запланирована прямая трансляция в социальных сетях и на портале Культура.рф.

«На данный момент свое участие в конференции подтвердили 25 научных работников, в их числе — иногородние специалисты из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и Нижневартовска. В рамках конференции состоятся выступления ведущих историков и краеведов Пензенской области», — сказано в сообщении.

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