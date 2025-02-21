«Пензаэнерго» продолжает выявлять незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП Общество

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжает масштабную работу по выявлению линий связи, незаконно размещенных на опорах линий электропередачи: по итогам проведенных осмотров размещение оборудования было выявлено более чем на 142 тыс. опор ЛЭП, к настоящему времени урегулированы правоотношения с телеком-операторами по поводу нахождения их имущества на более чем 128 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В нем подчеркивается, что размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

В пресс-релизе отмечается, что энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещенные линии связи, если собственники данного имущества не предпримут действия, направленные на устранение выявленных нарушений: к настоящему времени специалисты уже демонтировали стороннее оборудование с 247 опор.

«Размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Энергетики напоминают, что по закону [...] размещение волоконно-оптических линий связи возможно только после выполнения следующих этапов: получение технических условий на размещение ВОЛС; разработка и согласование с электросетевой компанией проектной и рабочей документации; согласование проекта производства работ по монтажу ВОЛС; оформление допуска на объекты электросетевого хозяйства для производства работ; заключение договора размещения ВОЛС на ЛЭП и других объектах электросетевого хозяйства», — сказано в тексте.

«В случае отказа операторов связи оформить размещение линий связи в установленном порядке или невозможности выявить собственника имущества «Пензаэнерго» самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры», — добавляется в сообщении.