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Денис Соболев поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

10:06 | 20.05.2025 | Общество

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Председатель пензенской гордумы Денис Соболев поздравил жителей с Днем трудовой доблести города, который отмечается 20 мая.

Денис Соболев поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Эта дата — дань уважения нашим ветеранам, ковавшим в годы войны победу в тылу. Их самоотверженный труд обеспечивал бесперебойную работу предприятий, поддерживал боевой дух воинов и позволял стране двигаться к Победе. Женщины, старики и дети круглые сутки стояли у станков на заводах, сеяли и убирали хлеб на полях, врачи помогали встать на ноги раненым, чтобы те снова смогли пойти на фронт — бить фашистов, борясь за независимость родного Отечества», — подчеркнул он.

Спикер гордумы выразил благодарность ветеранам за возможность жить и трудиться, воспитывать детей под мирным небом.

«Мы никогда не забудем ваш трудовой подвиг, будем достойны ваших мужества и стойкости и вырастим юное поколение пензенцев на ваших славных примерах. И я верю, что этот праздник будет способствовать единению всех жителей Сурского края и придаст каждому из нас новые силы для трудовых достижений на благо развития и процветания нашего любимого города, Пензенской области и всей России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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