10:49:46 Среда, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

09:00 | 13.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет на дорогах Пензенской области в четверг, 14 августа.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в этот день будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, на переднем сидении возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства. На заднем пассажирском сидении автокресло обязательно для пассажиров до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем сидении можно использовать ремень безопасности, но только если рост ребенка больше 150 см», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
На совещании в мэрии Пензы рассмотрели вопрос об обеспечении доступа в подвалы домов во время воздушной опасности «Пензаэнерго» за полгода обеспечило электроэнергией более 1,1 тыс. объектов
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама