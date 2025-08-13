На здании школы в Черкасском размещена мемориальная доска Алексею Дуракову Общество

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное открытию на здании школы в селе Черкасском Пачелмского района Пензенской области мемориальной доски русскому поэту, переводчику Алексею Дуракову, состоялось в минувший вторник, 12 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«Алексей Петрович Дураков известен как поэт, партизан и единственный русский, участвовавший в годы Второй мировой войны в борьбе с фашизмом на территории Югославии. Дата установки памятного знака выбрана неслучайно. 12 августа 1944 года Алексей Дураков погиб в бою, прикрывая отход партизанского отряда у села Прогар провинции Воеводина Республики Сербия. За свой подвиг уроженец Пензенской губернии награжден в 1965 году орденом Отечественной войны II степени», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

В нем отмечается, что в церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина, директор дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин и другие почетные гости.

«В дар школе и библиотеке села Черкасского гости региона вручили книги и сборники стихов Алексея Дуракова», — добавляется в тексте.