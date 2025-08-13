17:54:34 Среда, 13 августа
В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей

13:16 | 13.08.2025 | Общество

Заречный, 13 августа 2025. PenzaNews. Специалисты добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей в пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области.

Фото: T.me/kostin058

«В этот раз по рекомендации эксперта применяли только два препарата. В зоне пляжа — альголизосорб, который борется с нитчатыми водорослями, а по всему объему пруда — хлореллу», — написал глава ЗАТО Алексей Костин в своем Telegram-канале в минувший вторник, 12 августа.

Он констатировал, что за последнее время пруд заметно изменился.

«Нитчатая водоросль, которая раньше всплывала целыми островами, почти перестала развиваться. Исчез неприятный запах. Пруд выглядит красивым и ухоженным. Спасибо всем неравнодушным горожанам за помощь в восстановлении любимого водоема. Преображение Лесного пруда — наша общая заслуга. Зареченцы выходили на уборку водорослей. Проводили добровольческие рейды, чтобы не допустить отлова рыбы, которую мы запустили для оздоровления воды», — отметил Алексей Костин.

Глава Заречного уточнил, что в текущем году завершены все этапы добавления биопрепаратов в пруд.

«Но работа по восстановлению водоема на этом не заканчивается. Уход за ним должен стать системным. Такой же комплекс мер повторим в следующем году. Сейчас сотрудники комбината благоустройства и лесного хозяйства подготовят пруд к зиме: удалят растительность, которая нависает над водой. На зиму установим аэратор — устройство для насыщения воды кислородом, чтобы рыба чувствовала себя комфортно и продолжила в следующем году помогать оздоравливать наш водоем. Уверен, мы подарим Лесному пруду новую жизнь. Пока сделали только первые шаги в этом направлении. Будем продолжать эту работу. Вместе у нас все получится!» — подчеркнул он.


