Прокуратура защитила жилищные права жителя Пензы, оставшегося без попечения родителей

17:01 | 13.08.2025 | Общество

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура защитила жилищные права 21-летнего жителя Пензы, ранее оставшегося без попечения родителей.

Прокуратура защитила жилищные права жителя Пензы, оставшегося без попечения родителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в марте 2025 года 21-летнему жителю областного центра, ранее оставшемуся без родительской опеки, отказано во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Молодой человек был зарегистрирован в квартире, находящейся в муниципальной собственности, однако сам он не являлся нанимателем либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Квартира в собственность ни ему, ни членами его семьи не передавалось. Сам он фактически проживал по иному адресу. Несмотря на указанные обстоятельства, орган местного самоуправления принял неправомерное решение об отказе в постановке заявителя на учет и дальнейшем обеспечении его жильем», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство внесло главе Пензы представление.

«По результатам его рассмотрения установлен факт невозможности проживания молодого человека в ранее занимаемом жилом помещении. В настоящее время он включен в список лиц, подлежащих обеспечению жильем из специализированного жилищного фонда. Реализация прав жителя Пензы на получение жилья находится на контроле прокуратуры», — поясняется в тексте.


