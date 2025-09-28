10:07:45 Воскресенье, 28 сентября
Олег Мельниченко поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником

10:02 | 28.09.2025 | Общество

Пенза, 28 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Для нашего региона это особый праздник. Многие десятилетия машиностроение было и остается одной из ведущих отраслей региональной экономики. Более 100 пензенских предприятий выпускают продукцию машиностроения, на них трудятся свыше 38 тыс. человек. В этом году треть от общего объема отгруженной продукции приходится на машиностроительный комплекс. У нас производится современное металлообрабатывающее оборудование для предприятий России и ближнего зарубежья. Мы выпускаем дизельные двигатели и турбокомпрессоры, трубопроводную арматуру и оборудование для транспортировки нефтепродуктов, приборы для ракетно-космической отрасли и сельскохозяйственную технику», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что за высокими технологиями стоит труд людей самых разных профессий — инженеров, технологов, специалистов по качеству, разработчиков и наладчиков станков и оборудования, персонала по обслуживанию машин и механизмов.

«Благодаря их квалифицированному труду, компетентности, ответственному подходу к работе, отрасль продолжает динамично развиваться. Вместе с ней крепнет благополучие региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал машиностроителям Пензенской области и ветеранам отрасли крепкого здоровья, успехов и достижения поставленных целей.


