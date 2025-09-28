17:43:01 Воскресенье, 28 сентября
Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

13:27 | 28.09.2025 | Общество

Пенза, 28 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы вносите весомый вклад в развитие экономики страны, программу импортозамещения, укрепление обороноспособности нашей Родины, а также поддержку и помощь наших бойцов, отстаивающих интересы Российской Федерации в зоне СВО», — отметил спикер гордумы.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на все сложности, благодаря напряженному и слаженному труду работников машиностроительной отрасли обеспечены бесперебойность производственного процесса и высокое качество продукции многих российских предприятий.

«И я говорю спасибо всем работникам отрасли за добросовестную работу, верность выбранному делу и ответственный подход к выполнению производственных задач!» — подчеркнул Денис Соболев.

Он адресовал особые слова благодарности ветеранам машиностроения, которые бережно хранят профессиональные знания и передают их молодому поколению специалистов.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья, добра, благополучия! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба пензенской гордумы.


