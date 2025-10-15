В Пензенской области 10 ветеранов СВО прошли курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество» Общество

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. Первые десять участников проекта «Сурское мужество», который был запущен в Пензенской области в сентябре для ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы, прошли курс комплексной реабилитации на базе арт-поместья «Новые берега».

Фото: Pnzreg.ru

«На этих бойцов будут ориентироваться все остальные. Они первыми прошли курс адаптации к мирной жизни в нашем пилотном проекте «Сурское мужество» и сделали это достойно! [...] В арт-поместье «Новые берега» подвели итоги 30-дневной работы с 10 ветеранами СВО по психологической, физической, социокультурной реабилитации», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 14 октября.

По словам главы региона, важным результатом стало то, что четверо участников под руководством преподавателей Финансового университета разработали бизнес-план на открытие собственного дела.

«Наши отважные и на поле боя, и в мирной жизни земляки решили организовать мастерскую по ковке металла, личное подсобное хозяйство по разведению крупного рогатого скота, производство межкомнатных дверей и винтовых лестниц, столярную мастерскую», — уточнил он.

Олег Мельниченко добавил, что каждая инициатива получила поддержку региона — авторам бизнес-планов вручены сертификаты на заключение социального контракта.

Фото: Pnzreg.ru

«Программа дала нашим защитникам силы раскрыться и поверить в себя, а чтобы они и дальше чувствовали себя уверенно, буду лично следить за воплощением их идей», — подчеркнул губернатор.

«Также будем продолжать проект по реабилитации участников СВО с инвалидностью, впервые реализуемый в стране по нашей с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой инициативе. Уже 15 ноября дадим старт второму потоку», — сообщил Олег Мельниченко.