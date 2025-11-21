16:05:17 Пятница, 21 ноября
Команда Пензенской области награждена за достижение наилучших показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности

09:04 | 21.11.2025 | Общество

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Команда Пензенской области награждена за достижение наилучших показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенская область стала обладателем «Золотого катка» за реализацию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»! Высшую награду в сфере строительства и ремонта дорог вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил в Москве, где [...] завершилась «Транспортная неделя – 2025», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 20 ноября.

Он добавил, что Пензенская область в течение года стабильно входила в число лидеров по стране.

«Благодаря командной работе в срок и с хорошим качеством выполнили все, что запланировали. По нацпроекту отремонтировали 232 км дорог, ввели в эксплуатацию девять мостов. Всего уложили 1,5 млн. кв. метров асфальта», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор особо обратил внимание на то, что для Пензенской области этот «Золотой каток» стал шестым по счету.

«Хорошие дороги — одно из ключевых условий для развития региона, для жизни наших городов, сел и деревень», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Актуальное

