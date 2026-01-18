В Пензенской области продолжается работа по переводу в электронную форму мер соцподдержки участников СВО и членов их семей Общество

Пенза, 18 января 2026. PenzaNews. Работа по переводу в электронную форму региональных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей продолжается в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжаем переводить в электронную форму региональные меры соцподдержки участников СВО и их семей. Эта работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Теперь на госуслугах можно подать заявление на ежемесячную выплату на обеспечение питанием детей военнослужащих, которые учатся очно на бюджетной основе по программам СПО в федеральных государственных учреждениях образования. Оформить выплату могут сами студенты, их родители или законные представители», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 18 января.

Олег Мельниченко уточнил, что на территории субъекта федерации на данную меру поддержки могут претендовать студенты пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ, пензенского техникума железнодорожного транспорта – филиала Приволжского государственного университета путей сообщения, многопрофильного колледжа и отделений среднего профессионального образования ПГУ, ПГАУ и ПензГТУ.

«Всего в Пензенской области действует 41 мера поддержки для участников СВО, оформление более половины из них доступно на едином портале госуслуг. Работа по переводу в электронный формат активно продолжается, учитывая ее значимость для жителей нашего региона», — добавил губернатор.