Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с оплатой ЖКУ

18:00 | 14.01.2026 | Криминал

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Злоумышленники, действующие под видом сотрудников управляющих компаний, стали убеждать граждан устанавливать приложения, которые якобы предназначены для оплаты ЖКУ, а на самом деле позволяют получить удаленный доступ к смартфону и хранящейся на нем информации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с оплатой ЖКУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным правоохранителей, мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и предлагают установить приложение для оплаты коммунальных услуг. Они используют различные уловки, чтобы убедить жертву в легитимности своих действий. Например, ссылаются на изменения в законодательстве или на необходимость обновления программного обеспечения. После установки такого приложения мошенники получают возможность управлять [...] телефоном, что открывает им доступ к личной информации, включая пароли и данные банковских карт. Это может привести к серьезным финансовым потерям», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что «никакие официальные организации не будут просить установить приложения через телефонные звонки».

«Эксперты рекомендуют быть особенно осторожными и проверять информацию, прежде чем выполнять какие-либо действия по просьбе незнакомцев. Если вы получили подобный звонок, лучше всего положить трубку и обратиться в свою управляющую компанию напрямую для подтверждения информации», — поясняется в сообщении.


