Шесть НКО Пензенской области выиграли президентские гранты на сумму более 28 млн. рублей

13:12 | 16.01.2026 | Общество

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Шесть некоммерческих организаций Пензенской области получат более 28 млн. рублей по итогам первого в 2026 году конкурса президентских грантов.

Шесть НКО Пензенской области выиграли президентские гранты на сумму более 28 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Максимальный грант — 12 млн. 45 тыс. 664 рубля — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» (исполнительный директор — Софья Львова-Белова) на проект «Новый ты», предусматривающий проведение курса адаптации к мирной жизни бойцов и ветеранов СВО на базе арт-поместья «Новые берега».

Областное отделение Российского детского фонда (председатель правления — Мария Гаврюшина) — получит 9 млн. 159 тыс. 99,95 рубля на проект комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации «Дети в семье. Регион 58».

Также в число победителей конкурса вошел благотворительный фонд «Эра добра» (президент — Елена Киреева), на проект «Добро на новые территории» будет выделен грант в размере 4 млн. 608 тыс. 164 рублей.

Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, «Спасение надежды» (генеральный директор — Дмитрий Чуйкин) выиграла грант в размере 991 тыс. 399,5 рубля на проект «Навигатор надежды: дорожная карта создания кризисных центров для семей».

Грант в размере 909 тыс. 455 рублей будет предоставлен региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области» (председатель — Дмитрий Тышкунов) на проект «Сурский воин».

Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» (директор — Елена Максимова) получит 612 тыс. 491 рубль на детский образовательный проект «Синица».


