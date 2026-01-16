Шесть НКО Пензенской области выиграли президентские гранты на сумму более 28 млн. рублей Общество

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Шесть некоммерческих организаций Пензенской области получат более 28 млн. рублей по итогам первого в 2026 году конкурса президентских грантов.

Максимальный грант — 12 млн. 45 тыс. 664 рубля — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» (исполнительный директор — Софья Львова-Белова) на проект «Новый ты», предусматривающий проведение курса адаптации к мирной жизни бойцов и ветеранов СВО на базе арт-поместья «Новые берега».

Областное отделение Российского детского фонда (председатель правления — Мария Гаврюшина) — получит 9 млн. 159 тыс. 99,95 рубля на проект комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации «Дети в семье. Регион 58».

Также в число победителей конкурса вошел благотворительный фонд «Эра добра» (президент — Елена Киреева), на проект «Добро на новые территории» будет выделен грант в размере 4 млн. 608 тыс. 164 рублей.

Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, «Спасение надежды» (генеральный директор — Дмитрий Чуйкин) выиграла грант в размере 991 тыс. 399,5 рубля на проект «Навигатор надежды: дорожная карта создания кризисных центров для семей».

Грант в размере 909 тыс. 455 рублей будет предоставлен региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области» (председатель — Дмитрий Тышкунов) на проект «Сурский воин».

Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» (директор — Елена Максимова) получит 612 тыс. 491 рубль на детский образовательный проект «Синица».