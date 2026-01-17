Денис Мантуров посетил Пензенскую область с рабочим визитом Экономика

Пенза, 17 января 2026. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Пензенскую область посетил промышленные предприятия региона.

Фото: Government.ru

Он ознакомился с производственной деятельностью одного из ведущих предприятий России по изготовлению средств телекоммуникации и связи. Первому вице-премьеру продемонстрировали процесс создания продукции — печатных плат и других изделий.

Предприятие в полном объеме выполнило обязательства перед государством по техническому перевооружению, что позволило внедрить современное высокоточное оборудование, автоматизировать процессы, в итоге повысить эффективность производства и улучшить условия труда.

На заводе внедрена собственная система цифровизации, обеспечивающая сбор данных с оборудования и анализ эффективности работы станков.

Кроме того, Денис Мантуров посетил производство бытовой техники. Компания работает на российском и международном рынках более 30 лет. Продуктовый портфель насчитывает порядка 300 моделей техники различных брендов, которая представлена во всех регионах России и девяти зарубежных странах.

Также первый вице-премьер побывал на площадке еще одного импортозамещающего производства в Пензенской области. Предприятие выпускает наукоемкую высокотехнологичную продукцию, в том числе для нужд атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса. При господдержке на заводе реализуется долгосрочная программа техперевооружения. Как ожидается, в текущем году вдвое будет увеличено число роботизированного производственного оборудования.

В ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко Денис Мантуров обратил внимание на возможности, которые дает нацпроект «Средства производства и автоматизации». Он рекомендовал региону активно ими пользоваться, в частности, напомнил, что государство компенсирует до 50% затрат на приобретение роботов российского производства.

Помимо этого, обсуждались результаты работы по повышению производительности труда и внедрению принципов бережливого производства в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда». Олег Мельниченко отметил, что благодаря участию Пензенской области в проекте выработка увеличилась на 22%, время протекания производственных процессов сократилось на 24%. До 2030 года участниками федерального проекта в регионе должны стать не менее 88 предприятий различных отраслей.

Кроме того, первый вице-премьер и глава региона обсудили вопросы, связанные с социальной поддержкой работников предприятий.

Достигнута договоренность апробировать в пилотном режиме в Пензенской области организацию корпоративных яслей и детских садов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, чтобы создать максимально благоприятные условия для сотрудников и развития кадрового потенциала работающих в регионе производств, сообщает пресс-служба правительства России.