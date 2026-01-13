22:28:12 Вторник, 13 января
В здании пензенского автовокзала с 16 января по пятницам будет проводиться акция «Онкодесант»

16:12 | 13.01.2026 | Медицина

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Все желающие смогут сделать дерматоскопию и получить консультацию врача по медицинской профилактике в здании пензенского автовокзала в рамках профилактической акции «Онкодесант», которая с 16 января будет проводиться еженедельно по пятницам до конца марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В здании пензенского автовокзала с 16 января по пятницам будет проводиться акция «Онкодесант». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Специалисты пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с дерматологами пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи напомнят населению, что состояние здоровья любого человека зависит от образа жизни и внимательного отношения к самому себе», — отмечается в тексте.

Как уточнила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова, акция позволит определить основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний: высокое артериальное давление, избыточную массу тела, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови и другие.

«Врач-дерматолог дерматоскопом проведет визуальное исследование кожных образований, что позволит провести первичную диагностику, в том числе определить безопасность родинок», — пояснила она.

По результатам обследований каждый посетитель получит индивидуальную консультацию врача по медицинской профилактике.


