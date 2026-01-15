15:59:37 Четверг, 15 января
С улиц Пензы за ночь вывезено более 9 тыс. кубометров снега

14:33 | 15.01.2026 | ЖКХ

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Более 9 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы в течение ночи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в четверг, 15 января.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме проводит работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети. За прошедшую ночь вывезено более 9 тыс. кубических метров снежных накоплений по улицам Центральной, Суворова, Чехова, Гагарина, ИТР, Ленина, Островной, Карпинского, Ленина, Пушанина и проспекту Победы», — сказано в тексте.

Из него следует, что днем на уборку улиц вышли 168 дорожных рабочих и 110 единиц спецтехники.

«Основные усилия сотрудников муниципального бюджетного учреждения сосредоточены на уборке снега с тротуаров и их противогололедной обработке по улицам Мира, Захарова, Лермонтова, Чкалова, Гоголя, Дизельной, Металлистов, Зеленодольской, Попова, Кижеватова, Вишневой, Рябова, Сухумской, Петровской, Подольской, Совхоз-техникум, Токарной, Ижевской, Водопьянова, Аустрина, Ленина, Тернопольской, Сумской, Островной и другим. Дорожные рабочие вручную освобождают пешеходные зоны на Свердловском и Большом Сурском мосту, а также на мостовых сооружениях по улицам Транспортной, в районе улиц Свободы и Нейтральной и в микрорайоне Ахуны. Продолжаются работы по очистке остановочных заездных карманов по улицам Карпинского, Коммунистической, Суворова, 8 Марта, Бекешской, Пушкина, Плеханова, Калинина, Кривозерье, Окружной, Чаадаева, Дружбы, Светлой, Чапаева, Клары Цеткин, Каракозова и проспекту Победы. Вывоз снежных накоплений организован по улицам Энгельса, Кирова, Калинина, Окружной, ИТР и другим участкам», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что также запланирована очистка и противогололедная обработка проезжей части, пешеходных дорожек, лестничных маршей и общественных пространств во всех районах Пензы.


