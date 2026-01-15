В Пензенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который съел готовую еду в супермаркете и отказался платить Происшествия

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который съел готовую еду в одном из супермаркетов в Пензенском районе и отказался платить.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил на пульт централизованного наблюдения. Прибывшие на место росгвардейцы были встречены работниками торгового зала, которые указали на 35-летнего мужчину. Как выяснилось, посетитель употребил готовую продукцию магазина, однако от оплаты отказался. Кроме того, гражданин вел себя неадекватно: беспричинно и безадресно выражался грубой нецензурной бранью, а также предпринимал попытки спровоцировать конфликт с сотрудником охраны супермаркета. Правонарушителю неоднократно разъясняли возможные правовые последствия его действий и предупреждали об ответственности, однако должной реакции это не вызвало», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.