В Спасском районе суд отказал отцу малолетних детей в ограничении их матери в родительских правах

16:13 | 14.01.2026 | Общество

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области отказал местному жителю в удовлетворении иска об ограничении бывшей супруги в родительских правах и лишении ее права на льготы и пособия.

В Спасском районе суд отказал отцу малолетних детей в ограничении их матери в родительских правах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Спасским районным судом Пензенской области рассмотрено гражданское дело по иску отца малолетних детей к их матери об ограничении в родительских правах и лишении прав на льготы и государственные пособия, установленные для граждан имеющих детей. Иск был мотивирован тем, что истец состоял с ответчиком в зарегистрированном браке, который расторгнут. Впоследствии ему стало известно, что ответчик нарушает права и интересы детей, поскольку имеет хроническое заболевание, связанное с опорно-двигательным аппаратом, является инвалидом, что исключает возможность нормального ухода за детьми. Кроме этого, злоупотребляет спиртными напитками, в ночное время просит детей сопровождать ее в магазин для приобретения спиртного, в доме часто собирается компания для распития спиртного, что создает угрозу жизни детей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что в судебном заседании фактов злоупотребления женщиной родительскими правами установлено не было.

«Также суд не установил и обстоятельств опасного для детей поведения родителя. В связи с чем суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска об ограничении матери в родительских правах не имеется, а равно как и не имеется оснований для лишения ее прав на льготы и государственные пособия на детей, которые она получает», — сказано в тексте.


Актуальное

