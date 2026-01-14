16:53:35 Среда, 14 января
Экс-начальник отдела пензенского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» осужден за взяточничество

15:02 | 14.01.2026 | Криминал

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Суд признал бывшего начальника отдела работы станций и коммерческих операций пензенского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Экс-начальник отдела пензенского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» осужден за взяточничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следствием и судом установлено, что осужденный в 2025 году на систематической основе получал взятки за совершение действий, а равно за общее покровительство в пользу индивидуального предпринимателя, выражающиеся в ускорении процесса подачи и уборки определенных грузовых вагонов на железнодорожной станции Селикса», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что следователями СКР во взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области был проведен комплекс следственных действий и собрана необходимая доказательная база, после чего дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Суд признал железнодорожника виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, кроме этого, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением железнодорожными станциями и коммерческими операциями, на 1,5 года. Незаконно полученные денежные средства обращены в государственный бюджет», — уточняется в тексте.


