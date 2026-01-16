Олег Мельниченко сообщил о планах по ремонту мостов в Пензенской области в 2026 году Общество

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах по ремонту мостовых сооружений на территории региона в 2026 году.

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем приводить в порядок мостовые сооружения Пензенской области. В прошлом году работы шли сразу на 12 таких объектах, 10 из которых введены в эксплуатацию. На очереди — новый этап работ», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 16 января.

Олег Мельниченко пояснил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Камешкирском районе будет капитально отремонтирован Южный переход — железобетонный мост, расположенный на подъезде к селу Русский Камешкир.

«Объекту более 50 лет. Обновления требуют опоры, балки пролетных строений, мостовое полотно, пешеходные зоны», — уточнил он.

Глава региона добавил, что будет приведено в порядок два моста через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка Малосердобинского района.

«В Земетчинском районе завершим реконструкцию моста через реку Ижмору, которую мы начали в прошлом году. Сейчас идут работы по устройству пролета моста», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в Пензе продолжается реконструкция сложного дорожного объекта на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулок, в настоящее время там завершается демонтаж старого путепровода.

«Скоро начнем возведение нового, с увеличенными габаритами проезда для автомобилей под железной дорогой», — подчеркнул губернатор.