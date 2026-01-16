К концу 2029 года в Пензенской области будет действовать восемь центров здоровья Медицина

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Восемь центров здоровья будет действовать на территории Пензенской области к концу 2029 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

«В настоящее время в регионе действуют четыре центра: два расположены на базе городских поликлиник №1 и №6 города Пензы, один работает на базе пензенского областного центра общественного здоровья и медицинский профилактики, четвертый недавно открылся в пензенской районной больнице», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2026 году центр здоровья намечено открыть в Сердобском районе, в 2027 — в кузнецкой центральной районной больнице, в 2028 — в каменской ЦРБ, в 2029 — в нижнеломовской ЦРБ.

«Таким образом, к концу 2029 года общее количество центров здоровья в Пензенской области увеличится до восьми. Эти медицинские структуры призваны способствовать укреплению здоровья населения региона, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди жителей всех возрастов», — отмечается в сообщении.