16:53:55 Среда, 14 января
Для предотвращения фактов катания со склона у монумента на проспекте Победы в Пензе организовали дежурство волонтеров

10:21 | 14.01.2026 | Общество

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Дежурство волонтеров организовано у монумента воинской и трудовой славы пензенцев с целью предотвращения случаев использования склона в качестве ледяной горки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе участились случаи использования склона возле монумента воинской и трудовой славы для зимнего отдыха. Подобное поведение противоречит нормам бережного отношения к памятному месту, а также представляет опасность для жизни и здоровья. Несанкционированные ледяные горки в непосредственной близости к дорогам и парковкам становятся одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим для предотвращения нарушений и охраны общественного порядка на объекте предусмотрено дежурство волонтеров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что покататься на горках можно в парке имени В.Г. Белинского.

«Кроме того, в городе функционируют открытые и закрытые площадки для катания на коньках и игры в хоккей. Также для любителей активного досуга доступна Олимпийская аллея, велолыжероллерная трасса в Ахунах и другие спортивные объекты», — добавляется в тексте.

«Уважаемые жители города Пензы, просим вас соблюдать безопасность и проявлять уважение к символам воинской славы!» — подчеркивается в сообщении.


