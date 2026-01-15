Мошенники выманили у жителя Пензы 2,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1964 года рождения лишился 2,8 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда», которая сообщила о необходимости перерасчета его трудового стажа и попросила предоставить личные данные.

«Доверившись звонившей, пензенец выполнил ее требования. Затем незнакомка посоветовала обратиться к «финансовому эксперту» и предоставила номер телефона. Позвонив по указанному номеру, мужчина услышал от незнакомца, что для сохранности его денег их необходимо «задекларировать». Согласившись, пензенец в тот же вечер передал свои сбережения в размере 2,8 млн. рублей неизвестному лицу. В дальнейшем попытки связаться с мошенником оказались безуспешными, и потерпевший осознал, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».