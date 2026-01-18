Мэрия Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажного дома с подземной парковкой на улице Суворова Общество

Пенза, 18 января 2026. PenzaNews. Администрация Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, который планируется возвести на улице Суворова, 120.

Объект будет построен на земельном участке с кадастровым номером 58:29:2011001:816.

«Функциональное назначение объекта капитального строительства — многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой; [...] общая площадь здания — 45 тыс. 437,4 кв. метра, этажность — 13-22-19-9 этажей», — говорится в постановлении, которое подписал глава Пензы Олег Денисов.

Из документа следует, что архитектурно-градостроительный облик данного объекта соответствует требованиям, указанным в ст. 52 Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных приказом министерства градостроительства и архитектуры региона от 20 мая 2022 года.