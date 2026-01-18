19:09:38 Воскресенье, 18 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэрия Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажного дома с подземной парковкой на улице Суворова

13:30 | 18.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 18 января 2026. PenzaNews. Администрация Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, который планируется возвести на улице Суворова, 120.

Мэрия Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажного дома с подземной парковкой на улице Суворова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Объект будет построен на земельном участке с кадастровым номером 58:29:2011001:816.

«Функциональное назначение объекта капитального строительства — многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой; [...] общая площадь здания — 45 тыс. 437,4 кв. метра, этажность — 13-22-19-9 этажей», — говорится в постановлении, которое подписал глава Пензы Олег Денисов.

Из документа следует, что архитектурно-градостроительный облик данного объекта соответствует требованиям, указанным в ст. 52 Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных приказом министерства градостроительства и архитектуры региона от 20 мая 2022 года.


Читайте также
В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело В Пензенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который съел готовую еду в супермаркете и отказался платить
Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей
В Пензе сотрудники транспортной полиции выявили группу молодых людей, похищавших кабели с электровозов Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама