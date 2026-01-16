19:15:56 Пятница, 16 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ТФОМС Пензенской области в 2025 году направил около 22 млн. рублей на обучение врачей, приобретение и ремонт медоборудования

16:27 | 16.01.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области направил около 22 млн. рублей на обучение врачей, приобретение и ремонт медоборудования в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ТФОМС.

ТФОМС Пензенской области в 2025 году направил около 22 млн. рублей на обучение врачей, приобретение и ремонт медоборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 тыс. медицинских работников из 21 медицинской организации региона повысили квалификацию по программе «Ранняя диагностика онкологических заболеваний». Возможность получения медицинскими работниками дополнительного профессионального образования реализована за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Пензенской области. Общая стоимость обучения в 2025 году составила 3,6 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также средства нормированного страхового запаса были направлены на приобретение и ремонт оборудования.

«Так, ТФОМС Пензенской области направил более 5,9 млн. рублей в ГБУЗ «Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» на приобретение двух диагностических видеоколоноскопов. ГБУЗ «Клиническая больница №4» за счет средств ОМС получила анализатор монооксида азота стоимостью 841 тыс. рублей. [...] В ГБУЗ «Городская поликлиника» отремонтирован компьютерный томограф на сумму 10,9 млн. рублей, а в ГБУЗ «Кузнецкая детская ЦРБ» возобновил работу компьютерный томограф после ремонта стоимостью 600 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.


Читайте также
В Пензенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который съел готовую еду в супермаркете и отказался платить Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей В Пензе сотрудники транспортной полиции выявили группу молодых людей, похищавших кабели с электровозов
Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох В Пензенской области за сутки произошло два пожара
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама