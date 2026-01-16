ТФОМС Пензенской области в 2025 году направил около 22 млн. рублей на обучение врачей, приобретение и ремонт медоборудования Медицина

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области направил около 22 млн. рублей на обучение врачей, приобретение и ремонт медоборудования в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ТФОМС.

«1 тыс. медицинских работников из 21 медицинской организации региона повысили квалификацию по программе «Ранняя диагностика онкологических заболеваний». Возможность получения медицинскими работниками дополнительного профессионального образования реализована за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Пензенской области. Общая стоимость обучения в 2025 году составила 3,6 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также средства нормированного страхового запаса были направлены на приобретение и ремонт оборудования.

«Так, ТФОМС Пензенской области направил более 5,9 млн. рублей в ГБУЗ «Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» на приобретение двух диагностических видеоколоноскопов. ГБУЗ «Клиническая больница №4» за счет средств ОМС получила анализатор монооксида азота стоимостью 841 тыс. рублей. [...] В ГБУЗ «Городская поликлиника» отремонтирован компьютерный томограф на сумму 10,9 млн. рублей, а в ГБУЗ «Кузнецкая детская ЦРБ» возобновил работу компьютерный томограф после ремонта стоимостью 600 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.