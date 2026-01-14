16:53:24 Среда, 14 января
Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Полицейские Пензенской области совместно с коллегами из Татарстана задержали в Казани мужчину 1994 года, который подозревается в пособничестве мошенникам, выманившим у пенсионерки из Пензы более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Полиция задержала в Казани пособника мошенников при получении крупной суммы, переданной пенсионеркой из Пензы аферистам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Как выяснили полицейские, жертвой телефонных аферистов, в интересах которых работал злоумышленник, стала 79-летняя жительница Пензы. Некоторое время назад ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга, и под предлогом декларирования накоплений убедили ее передать 1 млн. 70 тыс. рублей курьеру службы доставки для отправки в Казань, спрятав наличность в пакет с игрушками и памперсами. При этом получивший посылку представитель организации не был осведомлен о совершаемом в отношении женщины преступлении. О подозрительной операции стало известно сотрудникам УМВД России по Пензенской области. Подозреваемый был задержан в Татарстане в момент получения денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для проведения следственных действий мужчина был доставлен в Пензу.

«На допросе он пояснил, что нашел подработку в сети интернет. В его задачи входило получение наличности и перевод соучастникам по указанным реквизитам. Мужчина не успел осуществить ни одного поручения», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что деньги, принадлежащие пенсионерке, изъяты.

«В скором времени они будут возвращены законной владелице», — подчеркивается в нем.

В тексте указано, что следственным отделом СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


