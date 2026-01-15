Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Молодой житель Земетчинского района Пензенской области угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Земетчинскому району поступил звонок от местной жительницы. Девушка заявила, что супруг угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По его словам, он распивал спиртные напитки со своими приятелями. Вернувшись домой в нетрезвом виде, он столкнулся с недовольством супруги. По этой причине между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и начал замахиваться им в сторону девушки со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на шум пришла мать потерпевшей, которая стала успокаивать молодого человека, в этот момент девушка убежала к соседке и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.