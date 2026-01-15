15:59:29 Четверг, 15 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

12:45 | 15.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Молодой житель Земетчинского района Пензенской области угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Земетчинскому району поступил звонок от местной жительницы. Девушка заявила, что супруг угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По его словам, он распивал спиртные напитки со своими приятелями. Вернувшись домой в нетрезвом виде, он столкнулся с недовольством супруги. По этой причине между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и начал замахиваться им в сторону девушки со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на шум пришла мать потерпевшей, которая стала успокаивать молодого человека, в этот момент девушка убежала к соседке и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей В Пензе сотрудники транспортной полиции выявили группу молодых людей, похищавших кабели с электровозов
Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох В Пензенской области за сутки произошло два пожара
В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В Пензенской области 14 января пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама