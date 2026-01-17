Прокуратура контролирует восстановление трудовых прав работников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» Экономика

Пенза, 17 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области держит на контроле ситуацию с погашением задолженности по зарплате перед работниками ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

«С использованием видеоконференцсвязи начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Олег Самохин встретился с коллективом работников предприятия. До сведения присутствующих доведена информация о результатах принимаемых органами прокуратуры региона мер, даны разъяснения по всем интересующим граждан вопросам. По итогам встречи к рассмотрению принято девять устных обращений», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что ранее были выявлены многочисленные нарушения прав работников ЗАО «НЗСС», в целях их устранения принят полный комплекс мер реагирования, в том числе организация и ее должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«В интересах работников в суд направлены исковые заявления о взыскании с организации задолженности по заработной плате. Заявленные требования удовлетворены, судебные решения направлены на принудительное исполнение. Однако проведенная в декабре 2025 года проверка показала, что в ходе принудительного исполнения решений судов о взыскании задолженности по заработной плате судебными приставами-исполнителями никольского РОСП допущены факты волокиты. Прокурор района внес руководителю УФССП России по Пензенской области представление об устранении нарушений закона. Акт реагирования находится на рассмотрении», — указано в сообщении.

В нем добавляется, что также надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

«Определением Арбитражного суда Пензенской области от 10 декабря 2025 года в отношении ЗАО «НЗСС» введена процедура наблюдения. Прокуратура Пензенской области в целях обеспечения законности и защиты трудовых прав работников вступила в арбитражный процесс по банкротству организации-должника», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что благодаря прокурорскому вмешательству работникам предприятия выплачено более 26,3 млн. рублей задолженности по заработной плате.

«Ситуация контролируется прокуратурой области до ее полного разрешения», — подчеркивается в сообщении.