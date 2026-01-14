16:53:21 Среда, 14 января
Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей

09:23 | 14.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1977 года рождения лишилась 350 тыс. рублей после общения с «сотрудницей банка», которая предложила ей заработать на инвестициях.

Жительница Пензенского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 350 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве жительница Пензенского района. [...] По словам заявительницы, в рабочее время к ней подошла незнакомка, представившаяся сотрудницей банка. Она предложила женщине способ дополнительного заработка через инвестиции на бирже. Заинтересовавшись предложением, потерпевшая согласилась», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что вечером они встретились, и женщина передала незнакомке свой телефон с открытым банковским приложением.

«Злоумышленница якобы перевела деньги на «специальный счет» и убедила заявительницу ожидать пополнений, однако денег потерпевшая так и не получила. Осознав, что стала жертвой обмана, заявительница обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 350 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


