Апелляция признала законной конфискацию автомобиля у жителя Кузнецкого района

17:27 | 14.01.2026 | Криминал

Пенза, 14 января 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор Кузнецкого районного суда, в соответствии с которым местному жителю за езду без водительских прав назначено наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев, а его автомобиль «ГАЗ-330232» конфискован в доход государства.

Апелляция признала законной конфискацию автомобиля у жителя Кузнецкого района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«65-летний житель Кузнецкого района в апреле 2024 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, оплатил назначенный штраф и, будучи лишенным права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, сдал водительское удостоверение в полицию. Но это не помешало ему впоследствии дважды сесть за руль и вновь понести административные наказания. Третья по счету поездка без водительского удостоверения закончилась уголовным делом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем уточняется, что мужчина был остановлен за рулем в селе Старый Кряжим 28 мая 2025 года.

«Свою вину в судебном заседании водитель признал полностью. Согласно его показаниям, у него в собственности имелся автомобиль «ГАЗ-330232», который он продал своему односельчанину в мае 2025 года за 120 тыс. рублей. Однако в связи с необходимостью ремонта бензонасоса автомобиль находился у него. 28 мая он решил отогнать машину новому собственнику, но его остановили сотрудники ДПС», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что суд первой инстанции признал договор купли-продажи транспортного средства от 23 мая 2025 года формальным, оформленным после совершения преступления с целью избежать конфискации автомобиля.

«Оспаривая конфискацию транспортного средства, защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда отказала в ее удовлетворении. Суд первой инстанции дал объективную оценку представленному договору купли-продажи автомобиля от 23 мая 2025 года, который обоснованно признан фиктивным с учетом несоответствия указанной в договоре стоимости автомобиля его рыночной стоимости, а также отсутствия факта передачи транспортного средства покупателю. Кроме того, о том, что автомобиль был продан, подсудимый сообщил лишь в ходе его допроса в качестве подозреваемого после изъятия транспортного средства», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что приговор по данному делу вступил в законную силу.


