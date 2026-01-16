Прокуратура организовала проверку в связи с информацией в СМИ о проблемах с обеспечением онкобольных лекарствами Медицина

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи с информацией в СМИ о проблемах с получением жителями региона лекарств для лечения онкологических заболеваний, подлежащих выдаче пациентам бесплатно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры области будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер» и министерства здравоохранения региона по соблюдению законодательства о льготном лекарственном обеспечении», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.

«Вопросы обеспечения прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение находятся на особом контроле органов прокуратуры области», — добавляется в тексте.