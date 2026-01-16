Житель Кузнецка угнал автомобиль, застрял на нем в поле и поджег, чтобы скрыть улики Криминал

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения к угону и поджогу чужого автомобиля «УАЗ-469».

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, он употреблял алкогольные напитки в компании приятеля. Впоследствии во время прогулки у него возникло желание покататься на машине. Увидев автомобиль потерпевшего, припаркованный за приоткрытыми воротами, он решил проверить, открыта ли дверь. Его предположение оказалось верным. Воспользовавшись отсутствием владельца, злоумышленник запустил двигатель, посадил приятеля на пассажирское сиденье, и они отправились в поле. Там, проезжая по снегу, автомобиль застрял. Опасаясь, что угнанное транспортное средство обнаружат сотрудники полиции, мужчина принял решение поджечь его, чтобы исключить возможность оставления улик. Открыв багажник, он поджег находившийся внутри коврик и скрылся с места преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 200 тыс. рублей.

«По данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 166 и ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавляется в тексте.