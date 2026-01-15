09:37:05 Четверг, 15 января
Олег Мельниченко поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства

09:16 | 15.01.2026 | Общество

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников Следственного комитета России с 15-й годовщиной образования ведомства.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства

Фото: Pnzreg.ru

«Созданный 15 января 2011 года Следственный комитет стал важным звеном правоохранительной системы нашей страны. Следователи, оперативники, криминалисты берут на себя расследования самых сложных и тяжелых преступлений, ведут беспощадную борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий. На воссоединенных территориях России расследуют преступления неонацистов, честно выполняя свой долг перед страной и людьми», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в 2025 году сотрудники СУ СКР по Пензенской области раскрыли порядка 450 тяжких и особо тяжких преступлений, также благодаря их работе были восстановлены жилищные права граждан, возвращена заработная плата трудящимся и налоги в бюджет.

«Убежден, что нелегкая служба пензенских следователей будет и дальше способствовать обеспечению в нашем регионе законности и правопорядка», — добавил Олег Мельниченко.


