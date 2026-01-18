В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 января 2026. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1959 года рождения угрожал бывшей супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по Каменскому району поступил звонок от местной жительницы 1967 года рождения. Гражданка сообщила, что бывший супруг напал на нее с ножом и угрожал убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Как рассказала потерпевшая, ее бывший супруг употреблял дома спиртные напитки. Через некоторое время он начал вести себя чрезмерно навязчиво, что не понравилось женщине. По этой причине между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый, разозлившись, взял нож и направил его в сторону заявительницы со словами об угрозе убийством. Испугавшись, женщина убежала к соседке, где позвонила в экстренные службы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.