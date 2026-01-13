22:27:45 Вторник, 13 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох

15:01 | 13.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Мокшанского района Пензенской области, который незаконно хранил порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Мокшанскому району была получена информация о том, что местный житель 1970 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом внутри. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является промышленно изготовленным взрывчатым веществом — порохом массой более 280 граммов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый не имеет разрешения на хранение и ношение оружия.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, порох он приобрел у соседа в 2020 году для личного использования», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.


Читайте также
В Пензе сотрудники транспортной полиции выявили группу молодых людей, похищавших кабели с электровозов В Пензенской области за сутки произошло два пожара
В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В Пензенской области 14 января пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама