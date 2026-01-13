Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшанского района, который незаконно хранил порох Криминал

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Мокшанского района Пензенской области, который незаконно хранил порох.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Мокшанскому району была получена информация о том, что местный житель 1970 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом внутри. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является промышленно изготовленным взрывчатым веществом — порохом массой более 280 граммов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый не имеет разрешения на хранение и ношение оружия.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, порох он приобрел у соседа в 2020 году для личного использования», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.