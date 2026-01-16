В Пензе продолжается работа по расширению сети уличных точек доступа Wi-Fi Связь и ИТ

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Работа по расширению сети уличных точек доступа Wi-Fi продолжается в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«На прямую линию, которую я провел в минувшем декабре, поступило много обращений с просьбами увеличить число точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Пензы. По моему поручению перед Новым годом начали монтаж роутеров для подключения к сети Penza_Free на остановках общественного транспорта. На сегодняшний день к ней можно подключиться на улице Кирова на всех остановках: от площади Ленина до памятника Первопоселенцу», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 15 января.

Он добавил, что на Юбилейной площади размещено четыре дополнительных роутера.

«До 1 февраля также планируется смонтировать оборудование на остановке «Центральный рынок», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что для подключения к общественному Wi-Fi на своем электронном устройстве необходимо выбрать сеть Penza_Free и авторизоваться в ней с помощью бесплатного звонка или SMS.

«Подтверждение личности пользователя необходимо в целях безопасности, чтобы у злоумышленников не было возможности анонимно совершать киберпреступления», — пояснил глава региона.