Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в Пензенской области вырос до 23 тыс. 923 рублей Общество

Пенза, 16 января 2026. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области проиндексировало страховые пенсии на 7,6% с 1 января 2026 года, в результате средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера вырос в регионе до 23 тыс. 923 рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СФР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Увеличение составило в среднем 1 тыс. 640 рублей. При этом прибавка у каждого гражданина индивидуальна и зависит от размера получаемой им страховой пенсии», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что повышение затронуло 346 тыс. 610 пенсионеров.

«С января этого года также увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Теперь стоимость одного пенсионного коэффициента равна 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 9 тыс. 584,69 рубля. [...] Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью I группы фиксированная выплата к пенсии выплачивается в двойном размере», — сказано в сообщении.

В нем указано, что с 1 января также проиндексирована надбавка на уход к страховым пенсиям для граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов I группы, ее размер составил 1 тыс. 413,86 рубля.