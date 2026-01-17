16:43:31 Суббота, 17 января
В отношении ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» введена процедура наблюдения

10:08 | 17.01.2026 | Экономика

Пенза, 17 января 2026. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области ввел процедуру наблюдения в отношении закрытого акционерного общества «Никольский завод светотехнического стекла» на период до 10 июня 2026 года.

В отношении ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» введена процедура наблюдения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как уточняется в определении суда, временным управляющим ЗАО «НЗСС» утвержден член ассоциации краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов. Ему утверждено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей с выплатой ежемесячно за счет средств должника.

С заявлением о признании закрытого акционерного общества «Никольский завод светотехнического стекла» несостоятельным (банкротом) в суд обратилось акционерное общество «Завод Элетех».

Требования АО «Завод Элетех» в общей сумме 4 млн. 159 тыс. 127 рублей 38 копеек, из которых 4 млн. 13 тыс. 716 рублей 38 копеек — основной долг, 145 тыс. 411 рублей — расходы по уплате госпошлины, признаны установленными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла».

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 3 июня 2026 года.


Актуальное

